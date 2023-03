Exclusif-First Republic envisage de réduire ses effectifs en cas d'échec de la levée de fonds -sources

First Republic a travaillé avec JPMorgan Chase & Co pour trouver de nouvelles sources de capital après qu'un consortium de grandes banques lui a fourni un total de 30 milliards de dollars de dépôts la semaine dernière dans un geste de solidarité. Selon Reuters, les pertes non réalisées liées à la valeur de marché dans le portefeuille de prêts et d'investissements de First Republic ont constitué un obstacle à la conclusion d'un investissement.

First Republic étudie la possibilité de vendre certaines parties de ses activités, notamment une partie de son portefeuille de prêts, afin de se procurer des liquidités et de réduire ses coûts, a déclaré l'une des sources. La vente de prêts à d'autres parties, y compris à des sociétés de capital-investissement, est l'une des options envisagées, ont déclaré les deux sources.

Bien qu'une vente de l'ensemble de la banque reste possible, First Republic se concentre encore actuellement sur une augmentation de capital, a déclaré une troisième source.

Les sources ont averti que la situation restait fluide et ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont confidentielles. First Republic et JPMorgan n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.