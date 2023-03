First Republic : 11 banques US vont déposer 30 milliards

First Republic Bank a annoncé jeudi soir qu'elle allait bénéficier de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés de la part de 11 grandes banques américaines, une injection de liquidités que la banque californienne salue comme un témoignage de 'confiance' envers ses activités.



L'initiative émane de plusieurs établissements de premier plan, à savoir Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley, mais aussi de banques de second rangs telles que Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank.



'Leur soutien collectif renforce notre position de trésorerie, illustre la qualité constante de notre activité et constitue un vote de confiance en First Republic et dans l'ensemble du système bancaire américain', se sont félicités Jim Herbert, le fondateur et président du conseil d'administration, et Mike Roffler, le directeur général de la banque basée à San Francisco.



Dans son communiqué, First Republic souligne que les retraits de fonds de ses clients ont 'considérablement ralenti' dernièrement et qu'elle se concentre actuellement sur la réduction de son endettement et sur l'assainissement de son bilan.



Durant cette période de 'redressement', le conseil d'administration a décidé de suspendre le versement du dividende trimestriel.



Avec l'apport des 11 banques précitées, sa situation de trésorerie va passer à 64 milliards de dollars, contre 34 milliards de dollars en date de mercredi soir.



S'ajoutent à cela des lignes de financement accordées par la Réserve fédérale américaine et la la Federal Home Loan Bank, une agence fédérale fournissant des prêts aux banques locales, est-il précisé dans le communiqué.



Après avoir bondi de 10% hier soir à la Bourse de New York, le titre First Republic était attendu en baisse de 6,5% vendredi matin. Le titre a perdu près de 70% de sa valeur depuis l'apparition des craintes sur la santé des banques régionales américaines, il y a environ une semaine.



