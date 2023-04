First Republic Bank chahutée à Wall Street par le plongeon de ses dépôts

New York (awp/afp) - La banque américaine First Republic, sous forte pression en mars après des remous importants dans le monde de la finance, chutait encore lundi à Wall Street après l'annonce d'une fonte de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars.

L'action perdait plus de 20% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse malgré les mesures d'économies proposées pour renforcer la santé financière de la banque, dont la réduction des effectifs de 20% à 25%.

L'établissement avait déjà été laminé à Wall Street mi-mars après la liquidation de la petite banque Silvergate, rapidement suivie des faillites de Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank.

Pour éviter une contagion de la panique, onze grandes banques américaines avaient accepté d'agir de concert et déposé au total 30 milliards de dollars de dépôts dans les comptes de First Republic.

Malgré les mesures prises par les autorités et les établissements concurrents pour rassurer, de nombreux clients avaient choisi de placer de l'argent dans des banques plus importantes, jugées trop grosses pour que les autorités puissent les laisser faire faillite.

En comptant cette bouée de sauvetage, les dépôts ont reculé de 72 milliards de dollars au premier trimestre, soit 41%, à 104 milliards fin mars - sans cet apport, la banque a perdu 102 milliards de dépôts sur la période.

Les dépôts se sont stabilisés depuis le début du mois, descendant à 102,7 milliards au 21 avril principalement en raison des sommes déboursées par ses clients pour payer leurs impôts.

La banque a par ailleurs retenu 97% des clients qu'elle comptait début janvier, a assuré lors d'une conférence téléphonique son directeur général Mike Roffler.

Pour renforcer son bilan comptable, First Republic cherche à augmenter ses dépôts, à réduire les prêts qu'elle accorde et à diminuer ses dépenses, a-t-il expliqué.

Outre les licenciements, cela passera par une baisse des rémunérations des dirigeants et une consolidation des bureaux.

La banque est aussi en train "d'étudier des options stratégiques pour accélérer ses progrès", a indiqué M. Roffler.

Après une courte présentation de la situation financière de la banque, le responsable n'a toutefois pas souhaité répondre aux questions des analystes comme il est de tradition pendant la saison des résultats.

Le chiffre d'affaires de la banque a reculé de 13% au premier trimestre, à 1,2 milliard de dollars, et son bénéfice net de 33% à 269 millions.

