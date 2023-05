L'accord avec JPMorgan oblige l'administration Biden à défendre son bilan en matière de fusions

Lors d'un événement organisé par la Maison Blanche sur le thème des petites entreprises, le président Joe Biden a salué la vente du créancier en difficulté basé à San Francisco, affirmant qu'elle permettrait de protéger tous les déposants et d'éviter un renflouement par l'État. Il n'a pas mentionné JPMorgan et a souligné son appel à une réglementation bancaire plus stricte.

La sénatrice Elizabeth Warren, membre démocrate de la commission bancaire du Sénat, qui milite en faveur d'une réglementation bancaire plus stricte, a fustigé cette décision, évoquant un thème qui pourrait être celui de M. Biden, qui a annoncé la semaine dernière sa candidature à un nouveau mandat à la Maison-Blanche et qui est confronté à une faible cote de popularité.

"Une banque mal supervisée a été rachetée par une banque encore plus grande - en fin de compte, ce sont les contribuables qui paieront la note", a tweeté Mme Warren.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l'acquisition des actifs de First Republic par JPMorgan était nécessaire pour assurer la résilience du système bancaire et qu'elle ne coûtait rien aux contribuables.

"Aucune administration récente n'a fait davantage pour promouvoir la concurrence et lutter contre le processus de concentration dans tous les secteurs d'activité", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.

Mme Jean-Pierre a ajouté que les responsables de l'administration Biden appréciaient le fait que les banques de proximité proposent des services à ceux qui, autrement, n'auraient pas accès aux services bancaires.

L'acquisition du créancier en faillite intervient alors que les autorités de régulation américaines discutent de plus en plus du renforcement des règles relatives aux fusions bancaires, craignant que les regroupements ne compromettent la stabilité financière et n'entraînent une pénurie de services pour les populations locales.

Conscients de l'impact d'un rachat de JPMorgan sur le secteur bancaire, les responsables de l'administration ont incité les petits créanciers à présenter des offres et ont travaillé d'arrache-pied pour trouver une autre solution, mais la taille de l'offre de JPMorgan lui a finalement donné l'avantage, selon des sources familières avec le processus.

Selon la législation en vigueur, la Federal Deposit Insurance Corp était légalement tenue de choisir la proposition qui coûtait le moins cher, a déclaré Aaron Klein, ancien fonctionnaire du Trésor et membre du personnel du Sénat qui a participé à l'élaboration de la loi de réforme Dodd-Frank adoptée dans le sillage de la crise financière mondiale.

En fin de compte, la nécessité d'éviter la contagion dans le secteur bancaire l'a emporté sur les inquiétudes concernant la montée en puissance de JPMorgan, ont déclaré d'anciens fonctionnaires.

"Il est évident que le risque de faillite d'une banque trop importante est un sujet de préoccupation, mais pour l'instant, il faut d'abord éteindre l'incendie le plus brûlant", a déclaré Ben Harris, qui a quitté son poste de secrétaire adjoint au Trésor chargé de la politique économique à la fin du mois de mars et qui avait été l'économiste en chef de M. Biden lorsque celui-ci était vice-président du président Barack Obama.