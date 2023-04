Le mois dernier, la banque a suspendu son dividende sur les actions ordinaires après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Les grandes banques américaines ont injecté 30 milliards de dollars de dépôts dans First Republic Bank le mois dernier pour sauver le créancier pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par l'effondrement de deux autres prêteurs américains de taille moyenne.