Le FMI salue la "résolution rapide et ordonnée" de First Republic par les régulateurs américains

Le FMI a déclaré que la résilience du système financier mondial continuait d'être mise à l'épreuve et que des tensions étaient évidentes dans un certain nombre d'institutions et de marchés.

"Les événements récents continuent de nous rappeler les défis posés par l'interaction entre le resserrement des conditions monétaires et financières et l'accumulation des vulnérabilités dans le système financier mondial. Nous apprécions la résolution rapide et ordonnée de cette banque en difficulté par les régulateurs américains", a déclaré le porte-parole.