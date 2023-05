Le Trésor américain est encouragé par la résolution de First Republic et estime que le système bancaire reste solide

Les autorités de régulation américaines ont décroché lundi First Republic, troisième grand établissement américain à faire faillite en deux mois, JPMorgan Chase & Co acceptant de reprendre 173 milliards de dollars de prêts de la banque et 30 milliards de dollars de ses titres, dont 92 milliards de dollars de dépôts.

"Le Trésor est encouragé par le fait que cette institution a été résolue au moindre coût pour le Fonds d'assurance-dépôts et de manière à protéger tous les déposants", a déclaré le porte-parole.