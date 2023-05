Les actions des banques régionales américaines font l'objet de paris baissiers sur les options malgré un rebond

La volatilité implicite à 30 jours de l'ETF SPDR S&P Regional Banking, qui mesure les attentes des traders concernant les fluctuations de prix à court terme, s'élevait à 46 mercredi, juste à côté du plus haut d'un mois de 47 atteint mardi, indiquant que les craintes des investisseurs ne se sont pas apaisées malgré le sauvetage de First Republic Bank par JPMorgan Chase & Co au cours du week-end.

Le Skew sur le SPDR S&P Regional Banking ETF - un indicateur de la demande relative pour les options de vente par rapport aux options d'achat - est resté élevé, avoisinant le plus haut niveau depuis l'effondrement du marché du COVID-19, selon les données d'OptionMetrics. Les options de vente proposent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir, tandis que les options d'achat proposent le droit d'acheter des actions à un prix fixe.

"Je ne pense pas que nous soyons sortis de l'auberge", a déclaré Garrett DeSimone, responsable de la recherche quantitative chez OptionMetrics. "Le marché va commencer à retourner les pierres pour voir quelles autres banques régionales sont exposées.

(Graphique : Un stress persistant - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/jnpwykrlapw/chart.png)

Les actions des créanciers américains de taille moyenne étaient globalement en hausse mercredi après une dégringolade de deux jours, après que la faillite d'une troisième grande banque régionale en deux mois a attisé l'inquiétude des investisseurs à l'égard de cette catégorie. Le SPDR S&P Regional Banking ETF a augmenté d'environ 1,9% à 39,64 dans les échanges de l'après-midi, bien qu'il soit en baisse de 33% sur l'année et qu'il ait chuté lundi et mardi.

"Le fait que vous n'ayez pas vu le suivi de certaines de ces autres banques régionales, avec ce qui semblait être une si bonne nouvelle, n'a vraiment pas inspiré beaucoup de confiance dans certaines de ces banques régionales", a déclaré Seth Hickle, un gestionnaire de portefeuille de produits dérivés chez Innovative Portfolios, faisant référence au sauvetage de First Republic par JPMorgan.

L'inquiétude autour des banques régionales est renforcée par une nouvelle hausse de 25 points de base des taux d'intérêt décidée par la Réserve fédérale mercredi, ce qui accroît la pression sur les créanciers pour qu'ils paient des taux plus élevés aux déposants, afin d'empêcher les clients de placer leurs liquidités ailleurs.

"Le problème des banques régionales sera la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Matt Amberson, directeur de la société d'analyse d'options ORATS. "Il y a tellement de bons endroits pour obtenir un rendement aujourd'hui.