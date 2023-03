Les fonds monétaires mondiaux attirent des flux massifs au cours de la semaine se terminant le 15 mars

Les turbulences ont déclenché des sorties de fonds d'actions plus risquées, bien que le sentiment se soit amélioré jeudi après que de grandes banques américaines aient injecté des fonds dans la First Republic Bank, basée à San Francisco, et que la banque suisse Credit Suisse ait obtenu un prêt d'urgence de la banque centrale.

Les fonds du marché monétaire mondial ont attiré 112,13 milliards de dollars au cours de la semaine du 15 mars, selon les données de Refinitiv Lipper. Les fonds d'obligations d'État ont reçu 8,22 milliards de dollars au cours de cette période, ce qui représente le plus gros afflux hebdomadaire depuis le 13 juillet 2022.

(Graphique : Flux de fonds : Actions, obligations et marchés monétaires mondiaux - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdkjkdapo/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg)

Les investisseurs ont retiré 19,2 milliards de dollars des fonds d'actions mondiales, ce qui représente leur plus forte vente nette hebdomadaire depuis la troisième semaine de décembre.

Les fonds d'actions américains, européens et asiatiques ont tous enregistré des retraits nets de 17,22 milliards de dollars, 3,31 milliards de dollars et 270 millions de dollars, respectivement.

Parmi les fonds d'actions, les secteurs de la santé, de l'industrie et des métaux et mines ont subi des ventes nettes de 645 millions de dollars, 613 millions de dollars et 258 millions de dollars, respectivement. Le secteur de la consommation discrétionnaire a quant à lui bénéficié d'un afflux net de 507 millions de dollars.

(Graphique : Flux de fonds : fonds sectoriels d'actions mondiales -

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré leur première décollecte hebdomadaire en 11 semaines, pour un montant net de 5,15 milliards de dollars, les fonds à haut rendement ayant enregistré des cessions nettes d'une valeur de 2,51 milliards de dollars.

(Graphique : Flux des fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine clôturée le 15 mars - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkdkdxnpm/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20March%2015.jpg)

Parmi les fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux ont obtenu environ 250 millions de dollars, le plus grand afflux hebdomadaire en sept semaines, tandis que les fonds d'énergie ont connu une sortie marginale de 33 millions de dollars.

Les données concernant 23 846 fonds des marchés émergents montrent que les investisseurs ont vendu pour 1,23 milliard de dollars de fonds obligataires et retiré 1,37 milliard de dollars de fonds d'actions, après neuf semaines consécutives d'achats nets.

(Graphique : Flux de fonds : actions et obligations des marchés émergents -