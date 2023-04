Les options stratégiques de First Republic sont "très difficiles" - Fitch

"Si quelqu'un devait l'acquérir (...) il faudrait procéder à d'importantes dépréciations sur certains actifs", a déclaré Christopher Wolfe, responsable des banques nord-américaines chez Fitch Ratings, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Les options sont très difficiles et probablement très coûteuses, en particulier pour les actionnaires. Qui va supporter le coût ?" a déclaré M. Wolfe.

First Republic a fait état lundi d'une chute de plus de 100 milliards de dollars de ses dépôts au premier trimestre, après que les banques américaines ont été secouées par la plus grande crise depuis 2008.

La banque a déclaré qu'elle "poursuivait des options stratégiques" pour renforcer la banque, sans fournir de détails.

First Republic s'est refusé à tout commentaire.

Fitch attribue à First Republic la note "B" sur son échelle de crédit, estimant que ses obligations sont hautement spéculatives, avec un risque de défaillance important et une marge de sécurité limitée. Fitch a placé la banque sous "surveillance négative".

"Il y a encore d'autres risques à la baisse jusqu'à ce qu'une certaine clarté émerge sur les options stratégiques de la banque", a déclaré M. Wolfe.

La qualité du portefeuille de prêts de la banque est très bonne, mais les hypothèques qu'elle a souscrites - qui ont généralement des durées de plusieurs décennies - signifieraient probablement que la banque devrait enregistrer des pertes si elle les vendait, a déclaré Johann Moller, un directeur du groupe des institutions financières américaines de Fitch.

First Republic détient également un grand nombre d'obligations municipales à long terme, qui nécessiteraient probablement une dépréciation si elles étaient vendues.

"Tout cela est lié au risque de taux d'intérêt", a déclaré M. Moller.

Le total des titres d'investissement de First Republic s'élevait à 34,8 milliards de dollars à la fin du mois de mars, en hausse de 9,8% par rapport au quatrième trimestre, a-t-il déclaré lundi.