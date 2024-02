First Resources Limited est un producteur d'huile de palme basé à Singapour. Les activités de la société comprennent la culture de palmiers à huile, la récolte des régimes de fruits frais (FFB) et leur transformation en huile de palme brute (CPO) et en palmiste (PK). La société opère à travers deux segments : Plantations et moulins à huile de palme et Raffinerie et traitement. Son segment Plantations et moulins à huile de palme est principalement impliqué dans la culture et l'entretien des plantations de palmiers à huile et dans l'exploitation des moulins à huile de palme. Le segment Raffinerie et traitement commercialise et vend des produits transformés à base d'huile de palme provenant de la raffinerie, des usines de fractionnement et de biodiesel et d'autres installations de traitement en aval. La société gère environ 211 409 hectares de plantations de palmiers à huile dans les provinces indonésiennes de Riau, Kalimantan Est et Kalimantan Ouest. Elle possède également environ 6 321 hectares de plantations de caoutchouc. Ses filiales comprennent PT Ciliandra Perkasa et PT Borneo Ketapang Permai.

Secteur Transformation des aliments