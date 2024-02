First Solar a annoncé mardi un bénéfice au quatrième trimestre, contre une perte l'année précédente, le fabricant de panneaux solaires ayant bénéficié d'une demande soutenue en matière d'énergie renouvelable.

L'offre de modules solaires aux États-Unis est restée relativement isolée de l'offre excédentaire observée au niveau mondial en raison des droits de douane limitant les importations en provenance de Chine, qui a augmenté sa capacité de production tout au long de la chaîne d'approvisionnement solaire.

Le chiffre d'affaires net de la société a augmenté d'environ 20 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,2 milliard de dollars.

La société a déclaré un bénéfice net de 349 millions de dollars, soit 3,25 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 7,5 millions de dollars, soit 7 cents par action, l'année précédente.

First Solar prévoit un chiffre d'affaires net pour 2024 compris entre 4,4 et 4,6 milliards de dollars et s'attend à ce que les volumes de vente pour l'année se situent entre 15,6 gigawatts et 16,3 GW.