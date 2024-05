First Solar a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel en hausse par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à la bonne tenue de la demande en énergie solaire.

La société a déclaré un bénéfice net de 236,6 millions de dollars, soit 2,20 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 42,5 millions de dollars, soit 40 cents par action, pour la même période de l'année dernière.

Les analystes attendaient en moyenne 1,99 dollar par action, selon les données du LSEG.

Le marché américain de l'énergie solaire a connu un élan important depuis l'année dernière, aidé par des mesures réglementaires telles que le 2022 Inflation Reduction Act de l'administration Biden, qui prévoit des crédits d'impôt pour les panneaux fabriqués aux États-Unis.

En outre, l'offre de modules aux États-Unis est restée relativement isolée de l'offre excédentaire observée à l'échelle mondiale, l'administration Biden ayant limité les importations en provenance de Chine en imposant des droits de douane supplémentaires.

Le chiffre d'affaires de First Solar s'est élevé à 794,1 millions de dollars, en hausse par rapport aux 548,3 millions de dollars enregistrés au cours de la même période l'année dernière et dépassant l'estimation des analystes de 702,2 millions de dollars, selon les données de LSEG.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de revenus et de volume pour 2024 entre 4,4 et 4,6 milliards de dollars, et entre 15,6 et 16,3 gigawatts, respectivement.

Les réservations depuis le début de l'année s'élèvent à 2,7 gigawatts, contre 4,8 gigawatts pour la même période de l'année dernière.

Les liquidités à la fin du premier trimestre ont diminué, passant de 1,6 milliard de dollars à la fin du trimestre précédent à 1,4 milliard de dollars, principalement en raison des dépenses d'investissement liées à l'augmentation des capacités de production en Alabama, en Louisiane et dans l'Ohio, a indiqué la société.

Le prix de vente moyen des réservations était de 31,3 cents par watt, contre 31,8 cents par watt au cours de la même période l'année dernière. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)