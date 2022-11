First Solar choisit l'Alabama pour sa nouvelle usine solaire

L'annonce était attendue depuis le mois d'août, lorsque First Solar a déclaré qu'elle allait étendre ses activités de fabrication aux États-Unis grâce à l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui prévoit de nouveaux crédits d'impôt pour les équipements d'énergie propre produits dans le pays.

L'usine située dans le comté de Lawrence, dans le nord de l'Alabama, sera le premier site de fabrication américain de First Solar en dehors de l'Ohio et permettra à l'entreprise de disposer de lignes de production plus proches des principaux marchés solaires comme le Texas. Elle ouvrira en 2025 et créera 700 emplois, a déclaré First Solar dans un communiqué de presse.

La gouverneure républicaine de l'État, Kay Ivey, a déclaré dans le communiqué de l'entreprise que le projet "aurait un impact économique majeur sur cette région rurale."

Les développeurs de projets solaires américains ont afflué vers les produits à base de tellurure de cadmium de First Solar en partie parce que cette technologie ne repose pas sur le polysilicium, une matière première principalement fabriquée en Chine et utilisée dans la grande majorité des panneaux. L'industrie nationale a été soumise à une pression croissante pour s'éloigner de la dépendance aux produits fabriqués en Chine, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des préoccupations concernant les liens avec le travail forcé.

Parmi les autres entreprises solaires qui ont lancé des plans d'expansion de la capacité de fabrication américaine depuis l'adoption de l'IRA figurent REC Silicon, SPI Energy et Hanwha Q Cells Corp.