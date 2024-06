Deux des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde, First Solar et Hanwha Qcells, sont les premiers à enregistrer des produits dans le cadre d'un système d'évaluation environnementale qui leur permettra d'être privilégiés dans les achats du gouvernement américain, a déclaré mardi un groupe industriel.

Ensemble, les entreprises ont sept produits qui répondent à la norme EPEAT créée par le Global Electronics Council, selon Qcells, le GEC et l'Ultra Low-Carbon Solar Alliance, un groupe de l'industrie solaire.

Cette distinction aidera First Solar et Qcells à devenir des fournisseurs de choix pour les projets fédéraux, qui devraient constituer une source importante de demande de panneaux solaires. Dans le cadre de son programme de lutte contre le changement climatique, le président Joe Biden s'est fixé pour objectif de décarboniser les bâtiments fédéraux d'ici à 2045, avec une réduction de 50 % d'ici à 2032.

Au début de l'année, l'administration a ainsi annoncé qu'elle installerait des panneaux solaires sur le siège du Pentagone du ministère de la défense, en Virginie.

"Cela signifie que nos produits solaires assemblés aux États-Unis et fabriqués de manière durable aideront le gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat", a déclaré Kelly Weger, directeur principal du développement durable chez Qcells, dans un communiqué.

First Solar dispose de produits enregistrés auprès de l'EPEAT depuis 2020. L'ajout de Qcells au registre répond à une exigence du gouvernement selon laquelle deux fabricants avec au moins trois produits dans une catégorie sont nécessaires pour activer le Federal Acquisition Regulation (FAR), un ensemble de règles qui guident les achats du gouvernement.

Ces règles ont été mises à jour l'année dernière pour exiger des acheteurs fédéraux qu'ils maximisent leur utilisation de produits durables, c'est-à-dire qu'ils adhèrent aux normes de tiers définies par l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

La norme EPEAT pour les panneaux solaires faisait partie des normes recommandées par l'agence. Pour obtenir le label EPEAT, les producteurs doivent satisfaire à des critères d'efficacité en matière de consommation d'énergie et d'eau, de contenu recyclé, de divulgation des substances utilisées dans la fabrication, de santé et de sécurité des travailleurs, etc.

Deux produits First Solar ont été les premiers à satisfaire à une nouvelle norme de très faible émission de carbone qui tient compte des émissions de gaz à effet de serre à différents stades du processus de fabrication, a déclaré l'entreprise.

"Alors que nous ajoutons un nouveau facteur de différenciation qui distingue notre technologie de la concurrence, nous nous rappelons que tous les produits solaires ne sont pas créés égaux et que le carbone incorporé reste un défi pour l'industrie solaire", a déclaré Samantha Sloan, vice-présidente de la politique, de la durabilité et du marketing chez First Solar, dans un communiqué.

La production de panneaux aux États-Unis permet de réduire l'intensité carbonique des produits. First Solar et Qcells disposent toutes deux d'installations de fabrication aux États-Unis.

Selon Bob Mitchell, PDG de GEC, plusieurs autres fabricants sont en train d'enregistrer leurs panneaux solaires dans le cadre de la norme.

"Compte tenu de la demande croissante des acheteurs mondiaux pour des panneaux fabriqués de manière responsable, nous nous attendons à une croissance significative des entreprises participantes dans les mois à venir", a déclaré M. Mitchell. (Reportage de Nichola Groom ; Rédaction de Stephern Coates et Paul Simao)