First Solar intente une action en justice contre Toledo Solar pour "fausse représentation".

(Reuters) - First Solar Inc a déclaré mercredi avoir déposé une plainte contre Toledo Solar devant un tribunal de district de l'Ohio pour avoir prétendument vendu des panneaux fabriqués en Asie comme étant les siens sous l'étiquette "Made in the U.S.A".

Dans sa plainte, First Solar explique que lors de l'installation de nouveaux panneaux solaires dans la résidence du gouverneur de l'Ohio au cours de l'été 2022, l'un de ses employés a remarqué que les panneaux fournis par Toledo Solar portaient les numéros de série uniques de First Solar.

D'après les numéros de série, les panneaux ont été fabriqués dans les installations de First Solar en Malaisie, a déclaré la société, ajoutant que Toledo Solar avait mis son propre numéro de série.

La société Toledo Solar, basée dans l'Ohio, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation adoptée l'année dernière propose des milliards de dollars d'incitations fiscales aux installations utilisant des équipements américains afin d'accélérer la décarbonisation du secteur de l'électricité tout en créant des emplois nationaux.