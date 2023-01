First Tidal Acquisition Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 novembre 2022

First Tidal Acquisition Corp. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 novembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,003891 million de CAD, contre 0,00485 million de CAD un an plus tôt.

Pour les neuf mois, la perte nette s'est élevée à 0,034102 million CAD, contre 0,089564 million CAD un an plus tôt.