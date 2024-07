First Tin PLC est une société de développement de l'étain qui possède des projets avancés à faible coût en Allemagne et en Australie. La société et ses filiales possèdent deux projets d'étain avancés, l'un en Allemagne et l'autre en Australie, et cherchent à les développer tous les deux. Ses projets allemands comprennent le projet Tellerhauser, le projet Gottesberg et le projet Auersberg. Le projet Tellerhauser fait partie de la licence Rittersgrun et est un gisement d'étain avancé. Le gisement d'étain de Gottesberg est situé à l'extrémité ouest du complexe intrusif d'Eibenstock, à environ trois kilomètres du contact occidental entre le massif granitique et les roches schisteuses adjacentes. Son projet Auersberg a une zone de licence d'environ 175,7 kilomètres carrés. Son projet australien comprend le projet Taronga Tin, qui est un projet d'étain en roche dure et qui consiste en de la cassitérite grossière à l'intérieur de veines en feuillets. Les filiales de la société comprennent Taronga Mines Pty Ltd et Saxore Bergbau GmbH.

Secteur Exploitations minières et métallurgie