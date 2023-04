La perte annuelle de First Tin se creuse en raison de l'augmentation des dépenses

First Tin PLC - société de développement de l'étain avec des projets avancés à faible coût en Allemagne et en Australie - La perte avant impôts se creuse pour atteindre 3,2 millions de livres sterling en 2022, contre 1,2 million de livres sterling en 2021, et la perte d'exploitation passe de 1,3 million de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling. L'entreprise indique que l'aggravation de la perte reflète une "montée en puissance des activités opérationnelles". Les dépenses administratives augmentent à 3,2 millions de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend à une augmentation de la demande d'étain au cours de la prochaine décennie et à des prix plus élevés au cours des périodes à venir.

Le directeur général, Thomas Buenger, a déclaré : "2022 a été une année de forte performance opérationnelle pour First Tin dans nos deux actifs en Australie et en Allemagne. Nous nous attendons à ce que 2023 soit une autre année chargée et passionnante pour nous, où nous continuerons à construire sur l'élan atteint l'année dernière pour ajouter de la valeur à nos actifs."

Cours actuel de l'action : 6,54 pence l'unité, en hausse de 0,5 % mercredi vers midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 78 %.

