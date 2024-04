First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. Le principal objectif d'investissement du fonds est de rechercher un niveau élevé de revenu courant. L'objectif secondaire est la recherche d'une plus-value en capital. Le Fonds poursuit ces objectifs en investissant les actifs qu'il gère sur les marchés obligataires mondiaux par le biais d'un portefeuille diversifié de titres de créance d'État et d'entreprises de qualité " investment grade " et " below-investment grade ". Le Fonds investit dans divers secteurs, tels que les États souverains, les banques, les sociétés pétrolières intégrées, les services publics, l'exploration et la production, les services financiers, les chemins de fer, les produits pharmaceutiques, les métaux et les mines, l'alimentation et les boissons, les banques gouvernementales de développement, le transport et la logistique, les produits chimiques, les services et équipements pétroliers et gaziers, l'assurance-vie, les logiciels et les services, la vente au détail et les biens de consommation de base, les matériaux de construction et les services de télécommunication filaire. Le conseiller en investissement du Fonds est First Trust Advisors L.P.