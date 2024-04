First Trust Energy Income and Growth Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un niveau élevé de rendement total après impôt, en mettant l'accent sur les distributions courantes versées aux actionnaires. Le fonds cherche à fournir à ses actionnaires un véhicule efficace pour investir dans un portefeuille de titres de sociétés énergétiques générant des liquidités. Le Fonds se concentre sur l'investissement dans des sociétés en commandite principale (MLP) cotées en bourse, des entités liées aux MLP et d'autres sociétés du secteur de l'énergie qui, selon Energy Income Partners, LLC (le sous-conseiller), offrent des opportunités de revenu et de croissance. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit au moins 85 % de ses actifs gérés dans des titres de sociétés du secteur de l'énergie, de MLP du secteur de l'énergie et d'entités liées aux MLP du secteur de l'énergie. Le Fonds investit dans différents secteurs, tels que les produits chimiques, les services publics de gaz et les services publics d'électricité. Le conseiller en investissement du fonds est First Trust Advisors L.P.