Le Fonds de revenu d'actions amélioré First Trust (le Fonds) est une société de placement diversifiée à capital fixe. L'objectif de placement du Fonds est de procurer un niveau élevé de revenu et de gains courants et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital. Le Fonds poursuit son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation. Dans des conditions de marché normales, le Fonds poursuit une stratégie d'investissement intégrée dans laquelle le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs gérés dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de sociétés américaines et de titres de participation libellés en dollars américains d'émetteurs non américains, dans chaque cas négociés sur des bourses de valeurs américaines. En outre, sur une base continue et régulière, le Fonds vend (vend) des options d'achat couvertes sur une partie des actifs gérés du Fonds. Son conseiller en placement est First Trust Advisors L.P. et son sous-conseiller en placement est Chartwell Investment Partners, LLC.