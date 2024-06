First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un niveau élevé de revenu courant. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant, dans des conditions de marché normales, au moins 80 % de ses actifs gérés dans des titres privilégiés et d'autres titres générateurs de revenus émis par des sociétés américaines et non américaines, y compris des titres privilégiés traditionnels, des titres privilégiés hybrides qui présentent des caractéristiques d'investissement et économiques à la fois de titres privilégiés et de titres de créance, des titres privilégiés à taux variable et à taux fixe-variable, des titres de créance, des titres convertibles et des titres convertibles conditionnels. Le Fonds investit dans divers secteurs industriels, tels que les banques, l'assurance, les marchés de capitaux, le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, les produits alimentaires, les services publics d'électricité et autres. Le conseiller en investissement du Fonds est First Trust Advisors L.P.