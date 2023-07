First United Corporation est une société holding bancaire. L'activité de la société consiste à servir de société mère à First United Bank & Trust (la Banque), First United Statutory Trust I et First United Statutory Trust II. La Banque propose une gamme de services, tels que des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes de dépôt du marché monétaire et des certificats de dépôt, des prêts aux entreprises, des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des lignes de crédit et des comptes de retraite orientés vers le consommateur, y compris des comptes de retraite individuels (IRA) et des comptes d'avantages sociaux des employés. En outre, la banque fournit des services de courtage complets grâce à un accord de réseau avec Cetera Investment Services, LLC, un courtier de plein exercice. La Banque propose également des services de dépôt sécurisé et de dépôt de nuit, des produits d'assurance et des services fiduciaires. La banque exploite environ 26 bureaux bancaires, un centre de service à la clientèle et 34 guichets automatiques de banque (GAB) dans les comtés d'Allegany, Frederick, Garrett et Washington, entre autres.

Secteur Banques