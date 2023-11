First Watch Restaurant Group Inc, est un concept de restaurant de jour qui sert des petits-déjeuners, brunchs et déjeuners faits sur commande, à partir d'ingrédients frais. L'entreprise propose des jus, des fruits et des légumes frais, des muffins cuits au four, prépare du café frais et fouette sa pâte à pain perdu à partir de zéro. Son menu comprend les classiques du petit-déjeuner, du déjeuner et du brunch, ainsi que des spécialités propres à First Watch, comme le Quinoa Power Bowl, riche en protéines, les Farmstand Breakfast Tacos, les toasts à l'avocat, le Morning Meditation (jus de fruits fait maison tous les jours), le Vodka Kale Tonic, les Chickichangas et le Bacon. Le menu limité de la société comprend moins d'environ 60 entrées personnalisables selon les préférences de chacun, y compris les options du menu santé comme les Power Bowls, les salades et les œufs.

Secteur Restaurants et bars