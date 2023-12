First Wave BioPharma, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société est engagée dans la recherche et le développement de thérapies ciblées et non systémiques pour le traitement des patients souffrant de maladies gastro-intestinales (GI). Elle se concentre sur le développement de son portefeuille de candidats médicaments cliniques pour les maladies gastro-intestinales limitées à l'intestin, y compris l'adrulipase biologique, une enzyme lipase recombinante conçue pour permettre la digestion des graisses et d'autres nutriments, et le niclosamide, une petite molécule orale dotée de propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Ses programmes sur l'adrulipase se concentrent sur le développement d'une capsule biologique orale, non systémique, pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine chez les patients atteints de mucoviscidose et de pancréatite chronique. La société poursuit deux programmes cliniques distincts de phase 2 pour ses formulations de niclosamide, notamment FW-COV pour les infections gastro-intestinales dues au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, et FW-UP pour la proctite ulcéreuse et la proctosigmoïdite ulcéreuse.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale