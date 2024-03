First Western Financial, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, First Western Trust Bank (la Banque) et Ryder, Stilwell Inc. (RSI). Ses secteurs d'activité sont la gestion de patrimoine et les prêts hypothécaires. Le segment Wealth Management comprend les opérations relatives aux produits et services de gestion de patrimoine de la société, y compris les dépôts, les prêts, les assurances et les produits et services de conseil en matière de fiducie et de gestion des investissements. Le secteur des prêts hypothécaires comprend les activités relatives aux offres de services de prêts hypothécaires résidentiels de la société, y compris les dépôts, les prêts, les assurances et les produits et services de conseil en matière de gestion fiduciaire et d'investissement. La société propose une gamme de services de gestion de patrimoine, notamment des services de banque privée, de fiducie personnelle, de gestion d'investissements, de prêts hypothécaires et de gestion d'actifs institutionnels aux particuliers et aux entreprises, principalement dans le Colorado, l'Arizona, la Californie, le Montana et le Wyoming.

Secteur Banques