FirstCaribbean International Bank Limited a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2024. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un revenu net de 82,59 millions USD, contre 66,72 millions USD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,053 USD, contre 0,044 USD il y a un an.

Le résultat dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,053 USD, contre 0,044 USD l'année précédente. Le résultat de base par action s'est élevé à 0,052 USD contre 0,042 USD il y a un an. Le résultat dilué par action s'est élevé à 0,052 USD contre 0,042 USD il y a un an.