FirstEnergy Corp. est spécialisé dans la production, la transmission et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'électricité (79,6%) : 147,5 GWh vendus en 2022. Parallèlement, le groupe propose des prestations de services énergétiques auprès des clients résidentiels, commerciaux et industriels. A fin 2022, le groupe dispose d'une capacité de production de 3 580 MW ; - transmission d'électricité (14,9%) : détention d'un réseau de 38 625 km de lignes de transmission ; - autres (5,5%).