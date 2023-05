FE Battery Metals Ltd. entreprend un levé biogéochimique sur la propriété Trix, située dans la région du lac Georgia

FE Battery Metals Ltd. a annoncé le début d'un levé biogéochimique de 15 kilomètres linéaires sur la propriété Trix Lithium, sur laquelle la société vient de prendre une option. Le levé au sol consistera à prélever jusqu'à 600 échantillons d'écorce d'arbre, d'aiguilles et d'humus. La zone d'étude a été sélectionnée sur la base d'études géologiques antérieures des granites parents fertiles et enrichis en lithium dans la région et de l'emplacement prévu de la source des blocs de pegmatite contenant du spodumène.

Les échantillons seront envoyés par lots chaque semaine à Activation Laboratories (Actlabs) à Thunder Bay, ON et l'analyse sera finalisée à Activation Laboratories à Ancaster, ON. Les échantillons seront analysés par la méthode biogéochimique 2D-ICPMS d'Actlab pour les cendres végétales afin de rapporter les concentrations de 59 éléments. La société utilisera les données biogéochimiques pour évaluer les concentrations de lithium ainsi que les éléments exploratoires afin de définir des cibles d'exploration pour la prospection de suivi, le creusement de tranchées dans le substrat rocheux et le ciblage des trous de forage.

La propriété a depuis été étendue pour englober environ 20 000 hectares situés dans une zone prolifique d'exploration du lithium où se trouvent plusieurs petites sociétés minières, dont Rock Tech Lithium, qui dispose d'une ressource de lithium établie et qui a avancé jusqu'à une étude de préfaisabilité. La route de la propriété Trix est accessible et se trouve à 4 km au sud du gisement de lithium MNW de Rock Tech Lithium. Historiquement, les géologues de l'Ontario Geological Survey (OGS) ont découvert un bloc de pegmatite de spodumène de 10 tonnes ainsi que de petits fragments contenant du spodumène dans un ruisseau sur la propriété Trix Lithium.

Les géologues glaciologues ont déterminé la direction et le déplacement de la source potentielle à 2 kilomètres du bloc. Un échantillonnage de diligence raisonnable a été entrepris dans la région de la revendication à l'automne 2022 et de multiples analyses ont retourné plus de 1,0 % d'oxyde de lithium (Li2O) avec un maximum de 5,48 % de Li2O. La société a l'intention de procéder à un vaste échantillonnage de surface et à d'autres travaux d'exploration pour trouver la source des occurrences de lithium à haute teneur.