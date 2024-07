FirstGroup PLC est un fournisseur de services de transport public du secteur privé. La division First Bus de la société est un opérateur régional de bus au Royaume-Uni, avec une flotte de plus de 4 500 bus et transportant plus d'un million de passagers par jour. Elle dispose d'une flotte d'autocars disponibles pour l'affrètement et exploite certains services faisant l'objet d'appels d'offres, tels que les contrats de parcs relais. Elle exploite également le réseau Aircoach en Irlande. Sa division First Rail est un opérateur ferroviaire qui exploite des services ferroviaires de longue distance, de banlieue, régionaux et de trains-couchettes. Elle exploite un parc de plus de 3 500 locomotives et wagons par l'intermédiaire de trois sociétés d'exploitation ferroviaire, dont Avanti West Coast, Great Western Railway (GWR), South Western Railway (SWR) et deux lignes à accès libre (Hull Trains et Lumo). Elle est également l'opérateur fictif du programme HS2, qui implique le développement, la mobilisation et l'exploitation éventuelle de services à grande vitesse, et exploite le service des tramways londoniens pour le compte de Transport for London.