Bus: FirstGroup cède 4,6 milliards de dollars d'actifs aux Etats-Unis

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de transports FirstGroup va vendre pour 4,6 milliards de dollars à un fonds d'investissement des activités de bus aux Etats-Unis, dont la gestion de dizaines de milliers de célèbres bus scolaires jaunes. First Group, spécialisé dans les transports en commun ferroviaire et routier, cède ces entités au fonds suédois EQT.

Ces activités de bus aux Etats-Unis comprennent First Transit, spécialisé dans le transport urbains (14.200 véhicules) et First Student, présent dans le transport scolaire (43'000 bus). La cession permettra à FirstGroup de se recentrer sur le Royaume-Uni et d'améliorer ses finances.

Le produit de la vente sera consacré à son désendettement, dont le remboursement d'un prêt de 300 millions de livres obtenus auprès des pouvoirs publics pendant la crise sanitaire. Le groupe compte également abonder à hauteur de 336 millions de livres des fonds de retraite de ses salariés, et reverser en outre 365 millions de livres à ses actionnaires.

La transaction doit encore être validée par les actionnaires de FirstGroup et obtenir le feu vert des autorités en Amérique du Nord, avec pour but de la conclure dans le courant du second semestre. "FirstGroup va devenir un groupe recentré, plus résistant et bien placé pour répondre aux attentes des passagers dans le transport par bus et train au Royaume-Uni", souligne Matthew Gregory, le directeur général.

Le groupe précise qu'il réfléchit désormais à la vente de Greyhound, mythique société de voyages en car aux Etats-Unis et au Canada. Le fonds EQT a lui été fondé en 1994 par la célèbre famille d'industriels suédois Wallenberg.

Il dispose de plus de 67 milliards d'euros d'actifs sous gestion à travers ses 26 fonds. EQT contrôle en France le groupe français de gestion de l'eau Saur et la société Colisée, qui gère des EHPAD et propose des services à domicile pour les personnes âgées.

afp/vj