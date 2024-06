(Alliance News) - FirstGroup PLC s'est félicité mardi des "progrès continus" réalisés par First Bus au cours de son dernier exercice, bien que le chiffre d'affaires global ait baissé et qu'une perte avant impôts ait été enregistrée en raison du coût du règlement d'un régime de retraite.

La société de transport basée à Aberdeen a enregistré une perte de 18,8 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 mars, contre un bénéfice de 97,1 millions de livres sterling l'année précédente. Toutefois, ce résultat est dû au règlement d'un régime de retraite du gouvernement local et à des charges connexes de 146,9 millions de livres sterling.

Sur une base ajustée, le bénéfice avant impôt a augmenté de 40 %, passant de 97,9 millions de livres sterling à 136,8 millions de livres sterling.

Le bénéfice d'exploitation a chuté à 46,5 millions de livres sterling, contre 153,9 millions de livres sterling, et la perte de base par action de FirstGroup a été de 1,5 pence, après un bénéfice par action de 10,6 pence pour l'exercice 2023.

La société a déclaré un dividende final de 4,0 pence par action pour l'année, en hausse de 37% par rapport à 2,9 pence et augmentant le paiement total de 45% à 5,55 pence, contre 3,8 pence par action.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a diminué de 0,8 %, passant de 4,76 milliards de livres sterling à 4,72 milliards de livres sterling. Les recettes totales de First Bus sont passées de 902,5 millions de livres sterling à 1,01 milliard de livres sterling, tandis que les recettes des passagers ont fait un bond de 17 %, passant de 660 millions de livres sterling à 768,1 millions de livres sterling. Les recettes de First Rail, en revanche, ont diminué, passant de 3,89 milliards de livres sterling à 3,74 milliards de livres sterling.

FirstGroup a également célébré de nouveaux progrès dans l'électrification de la flotte et de l'infrastructure de First Bus, avec environ 300 bus livrés au cours de l'exercice 2024. Cela porte le nombre total de bus électriques à environ 600, soit 13 % de la flotte totale.

En ce qui concerne l'avenir, FirstGroup a déclaré que les transactions actuelles et ses perspectives pour l'ensemble de l'année restent conformes à ses attentes. Celles-ci comprennent une "croissance progressive" pour First Bus avec une "progression constante" vers une marge de bénéfice d'exploitation ajustée de 10 % au second semestre.

"Nous avons réalisé des progrès considérables en termes de performances financières et opérationnelles au cours de l'exercice 2024, alors que nous continuons à transformer et à développer nos activités de premier plan First Bus et First Rail", a commenté Graham Sutherland, président-directeur général. "Cela témoigne de la résilience et de la capacité de nos employés à travers le groupe et nous laisse en bonne position pour croître et créer davantage de valeur pour toutes nos parties prenantes.

"Nous continuons à travailler avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour répondre aux besoins de nos clients et favoriser le transfert modal. Nous continuerons [...] à développer nos opportunités d'électrification adjacentes dans First Bus, et à investir pour développer et diversifier notre portefeuille afin de nous assurer que notre entreprise reste rentable et résiliente à long terme".

Les actions de FirstGroup étaient en baisse de 1,7 % à 166,70 pence chacune mardi matin à Londres.

