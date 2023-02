FirstGroup étend ses activités de bus en achetant Ensign, un opérateur basé dans l'Essex.

(Alliance News) - FirstGroup PLC a annoncé mercredi qu'il achetait l'opérateur d'autobus commerciaux Ensign Bus Co Ltd, basé dans l'Essex, pour une somme non divulguée, espérant que cette acquisition lui proposera une croissance de la valeur.

Les activités de la nouvelle unité comprennent le remplacement de trains et les contrats de location privée et sont "complémentaires aux activités de First Bus dans l'Essex", a déclaré la société.

Ensign Bus dispose d'une flotte de 55 autobus.

En plus de proposer des opérations commerciales de bus, Ensign Bus possède une activité de remise à neuf et de revente de véhicules.

FirstGroup, une société de transport basée à Aberdeen, en Écosse, a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'acquisition fournisse des synergies et des opportunités de croissance sur les marchés de l'interentreprise et de la concession de véhicules d'autobus.

FirstGroup s'attend à ce que sa position de trésorerie nette ajustée à la fin de son exercice 2023 se terminant le 25 mars soit d'environ 70 à 80 millions de livres sterling, soit au moins 7,0 % de plus que les 65,4 millions de livres sterling de l'année précédente, si l'acquisition est conclue avant.

Les actions de FirstGroup ont augmenté de 5,4 % à 114,80 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

