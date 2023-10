FirstGroup plc est un fournisseur privé de services de transport public au Royaume-Uni. La société opère à travers deux divisions : First Bus et First Rail. First Bus est un opérateur régional de bus au Royaume-Uni avec une flotte d'environ 5 000 bus. Il exploite plus de 4 900 bus et dessert les deux tiers des 15 agglomérations du Royaume-Uni. First Rail est un opérateur ferroviaire qui exploite une flotte d'environ 3 800 véhicules ferroviaires. First Rail exploite quatre grandes sociétés ferroviaires au Royaume-Uni, dont Avanti West Coast, Great Western Railway (GWR), Southwestern Railway (SWR) et TransPennine Express (TPE), ainsi que deux services ferroviaires de passagers à accès libre, Hull Trains et Lumo. Les filiales de la société comprennent First Aberdeen Limited, First Beeline Buses Limited, First Cymru Buses Limited, First Eastern Counties Buses Limited, First Essex Buses Limited, First Hampshire and Dorset Limited, First Manchester Limited et First Midland Red Buses Limited.