FirstGroup prolonge le contrat de la côte ouest avec le ministère des transports

(Alliance News) - FirstGroup PLC a déclaré lundi qu'il prolongeait le contrat de partenariat de la côte ouest avec le ministère britannique des Transports jusqu'en octobre.

La société de transport basée à Aberdeen, en Ecosse, a déclaré que les accords devaient expirer le 31 mars et qu'ils ont été prolongés jusqu'au 15 octobre, "globalement" dans les mêmes termes et conditions.

Le contrat comprend l'exploitation d'Avanti West Coast et l'exploitation parallèle du programme HS2.

FirstGroup a ajouté que des discussions sont en cours avec le DfT britannique concernant un contrat National Rail à plus long terme pour le partenariat West Coast.

Le directeur général Graham Sutherland a déclaré : "Depuis l'introduction du nouvel horaire à la mi-décembre, le nombre de services a augmenté de plus de 40 % par rapport à l'été dernier, avec plus de sièges et de meilleures fréquences. L'accord conclu aujourd'hui permet à notre équipe de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre de ses plans solides visant à continuer à améliorer les services pour nos clients, y compris la poursuite de notre programme de modernisation et de remise à neuf des trains.

