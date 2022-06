L'opérateur de bus et de trains, qui voit une nouvelle progression "significative" de ses bénéfices en 2023, a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 226,8 millions de livres (276,27 millions de dollars) pour l'exercice clos en mars 2022, contre un bénéfice de 220,2 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8210 livre)