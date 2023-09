La banque sud-africaine FirstRand Ltd a affiché jeudi une hausse de 11% de son bénéfice annuel, profitant de la hausse des taux d'intérêt malgré l'augmentation de ses créances douteuses.

Son bénéfice net par action a augmenté à 6,49 rands (0,3458 $) pour l'année se terminant le 30 juin, contre 5,84 rands il y a un an, a déclaré la banque.

FirstRand, le plus grand prêteur du pays en termes de valeur de marché, a annoncé un dividende de 3,84 cents par action.

Les cinq premières banques privées sud-africaines - parmi les plus importantes du continent - sont généralement considérées comme bien capitalisées, prudentes en matière de prêts et contribuent à stimuler une économie par ailleurs en difficulté.

Mais l'inflation, les taux d'intérêt élevés, les pannes d'électricité régulières et les goulets d'étranglement logistiques pèsent lourdement sur les clients les plus sensibles, qu'il s'agisse de particuliers ou de petites entreprises, et entraînent des défauts de paiement.

FirstRand a affiché un ratio de perte de crédit (CLR) - une mesure des créances douteuses par rapport au total des prêts - de 78 points de base, en hausse par rapport aux 56 points de base de l'année dernière.

(1 $ = 18,7694 rand)