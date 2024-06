FirstService Corporation est un fournisseur de services de gestion de propriétés résidentielles et d'autres services immobiliers à des clients résidentiels et commerciaux. Ses segments comprennent FirstService Residential et FirstService Brands. Le segment FirstService Residential fournit une gamme de services auxiliaires dans les domaines suivants : personnel sur site, y compris ingénierie et maintenance des bâtiments, gestion complète des équipements, sécurité, conciergerie et personnel d'accueil, produits bancaires et d'assurance, et solutions de conservation et de gestion de l'énergie. Le segment FirstService Brands fournit une gamme de services immobiliers essentiels aux clients résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord par le biais de réseaux de franchises et de sites appartenant à la société. Les principales marques de cette division sont Paul Davis Restoration, First Onsite Property Restoration, California Closets, Century Fire Protection, CertaPro Painters, Pillar to Post Home Inspectors et Floor Coverings International. Elle propose également des services de couverture commerciale.

Secteur Services immobiliers