Firstwave Cloud Technology Limited est une société technologique basée en Australie. La société est principalement engagée dans le développement et la vente du segment des logiciels de sécurité Internet. Les produits de cybersécurité de la société comprennent la plate-forme CyberCision, la sécurité du courrier électronique, la sécurité du Web, la sécurité du pare-feu et la détection et la réponse avancées. Ses logiciels de gestion et de surveillance de réseau comprennent Network Management Information System (NMIS), opEvents, opReports, opHA, opCharts, opConfig et opAddress. Le produit d'audit et de découverte du réseau de la société comprend Open-AudIT et Open-AudIT Cloud. La société propose des solutions à travers les secteurs d'activité, notamment les fournisseurs de services Telco et Internet, les fournisseurs de services gérés, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Elle opère dans deux segments géographiques, qui comprennent l'Australie et l'international. Les filiales à 100 % de la société comprennent FirstWave Technology Pty Ltd, FirstWave Global Pty Ltd, Opmantek Ltd et FirstWave Cloud Technology Inc.

Secteur Services et conseils en informatique