FiscalNote Holdings, Inc. est un fournisseur technologique de renseignements sur les politiques et les marchés mondiaux. En combinant la technologie de l'intelligence artificielle (IA), les données exploitables et les avis d'experts et de pairs, l'entreprise permet à ses clients de gérer les politiques, d'aborder les évolutions réglementaires et d'atténuer les risques mondiaux. Ses produits et services comprennent le suivi des politiques, les nouvelles et les analyses, la gestion des parties prenantes, la défense des intérêts, le risque mondial, les connaissances de la communauté, les services aux électeurs et les solutions ESG. Ses solutions par rôle comprennent les relations gouvernementales mondiales, les relations avec le gouvernement fédéral, les relations avec les gouvernements locaux et d'État, la défense des intérêts de la base, les agences gouvernementales, les bureaux du Congrès, les affaires publiques et externes, et les responsables juridiques et de la conformité. Ses solutions par industrie et par sujet incluent le cannabis, les crypto-monnaies, la cybersécurité, la confidentialité des données, l'éducation, l'énergie et l'environnement, entre autres. Elle propose plusieurs marques, dont Home to CQ, FrontierView, Oxford Analytica et VoterVoice, entre autres.

Secteur Logiciels