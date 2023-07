FiscalNote Holdings, Inc. a annoncé la poursuite de sa croissance et de son expansion dans le secteur public mondial en concluant un accord historique avec le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée. Ce partenariat - le premier du genre entre le ministère coréen des Affaires étrangères et un fournisseur commercial de données et d'informations réglementaires, juridiques et politiques - définit un cadre de collaboration entre FiscalNote et le ministère sur l'utilisation des ensembles de données exclusives de FiscalNote et des capacités d'IA améliorées pour aider le gouvernement coréen à répondre à l'évolution rapide de la dynamique internationale et aux besoins d'élaboration de politiques nationales qui en découlent. En décembre 2022, FiscalNote a conclu un accord similaire avec l'Assemblée nationale coréenne - également le premier de ce type entre l'institution et un fournisseur commercial d'informations juridiques, politiques et réglementaires.

Tim Hwang, président-directeur général et cofondateur de FiscalNote - un Américain d'origine coréenne de la deuxième génération et le plus jeune PDG/cofondateur américain d'origine asiatique à la Bourse de New York - a assisté à la signature officielle du protocole d'accord à Séoul avec le ministre coréen des affaires étrangères, Jin Park. À cet égard, la signature d'un accord avec FiscalNote, qui intègre l'intelligence artificielle dans l'analyse juridique, est significative. Grâce à cette opportunité, l'expertise de FiscalNote en matière d'analyse législative et l'expérience professionnelle et le savoir-faire du ministère des affaires étrangères créeront une synergie.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans l'expansion des activités de FiscalNote dans le secteur public mondial, qui comprend des entités diplomatiques et des ambassades, des agences de coopération internationale et de défense, des parents et des conseils, des institutions financières et bancaires détenues ou financées par l'État, ainsi que divers gouvernements et cabinets de premier plan dans les capitales du monde entier. Ces clients bénéficient d'une série d'investissements et de relations technologiques axés sur l'IA de FiscalNote, ainsi que de son investissement de dix ans dans des modèles spécifiques à des domaines juridiques, d'une précision et d'une pertinence accrues, de données législatives et réglementaires agrégées, et de sa position de leader sur le marché de l'application de l'IA dans l'espace juridique et réglementaire.