Fiserv et Amadeus IT Group sont en concurrence pour acquérir Shift4 Payments, une société de traitement des paiements dont la valeur de marché s'élève à 6,5 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

Fiserv et Amadeus sont les deux principaux prétendants dans le cadre d'un processus de vente mené par Shift4 et se préparent à soumettre des offres finales dans les semaines à venir, ont déclaré les sources, tout en précisant qu'un accord n'est pas certain.

Les sources ont refusé de discuter des conditions des offres et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Shift4, Fiserv et Amadeus n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Shift4 perçoit des frais auprès de ses clients, qu'il s'agisse de restaurants, de casinos, d'hôtels ou d'équipes sportives comme les 49ers de San Francisco, afin de faciliter leurs paiements. Selon son site web, elle traite plus de 200 milliards de dollars de transactions annuelles pour plus de 200 000 clients.

Les sociétés de traitement des paiements comme Shift4 ont prospéré pendant la pandémie de COVID-19, les clients se tournant vers les méthodes de paiement numériques, mais certaines d'entre elles ont depuis lutté pour maintenir leur croissance dans un contexte de concurrence accrue et d'inflation élevée.

En début de semaine, Shift4 a publié ses résultats du quatrième trimestre et ses perspectives pour 2024 sont excellentes, ses prévisions de bénéfices et de revenus étant supérieures aux attentes du marché. Les actions de Shift4 sont en hausse d'environ 8 % cette année, après avoir gagné 33 % en valeur en 2023.

Le PDG de Shift4, Jared Isaacman, a déclaré dans une lettre adressée aux actionnaires en novembre que la société étudiait "des opportunités et des alternatives stratégiques". Dans les interviews accordées aux médias depuis lors, M. Isaacman a déclaré que la société basée à Center Valley, en Pennsylvanie, était intéressée par une acquisition de la part de plusieurs parties, sans toutefois les nommer.

Si elle est menée à bien, l'acquisition de Shift4 serait la dernière d'une série de transactions dans le secteur des services financiers. Parmi les transactions récentes, citons l'accord de 35 milliards de dollars conclu par Capital One pour acquérir Discover Financial, l'achat d'Adenza par Nasdaq pour 10,5 milliards de dollars et l'acquisition par GTCR d'une participation majoritaire dans Worldpay, évaluée à 18,5 milliards de dollars.

Fiserv, qui a acquis First Data pour 22 milliards de dollars en 2019 et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 89 milliards de dollars, fournit des services technologiques aux banques, aux commerçants et à d'autres entreprises pour les aider à traiter les transactions.

Amadeus, dont le siège est à Madrid, en Espagne, et dont la valeur boursière est d'environ 27 milliards d'euros (29,2 milliards de dollars), est un fournisseur de technologie axé sur les systèmes logiciels de voyage et compte parmi ses clients des compagnies aériennes, des chemins de fer, des agences de voyages d'affaires et des voyagistes. L'acquisition de Shift4 viendrait compléter les outils de réservation de voyages de la société.

Amadeus a repris du poil de la bête après l'effondrement des réservations de voyages pendant la pandémie. Plus tôt dans la journée de mercredi, Amadeus a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 14,5 % cette année. (1 dollar = 0,9234 euro) (Reportage d'Anirban Sen et David French à New York ; Reportage complémentaire de Milana Vinn à New York, Andres Gonzalez et Amy-Jo Crowley à Londres ; Rédaction de Nick Zieminski)