Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited a annoncé des changements au sein de son équipe de direction. Paul Shearer, vice-président senior des ventes et du marketing de l'entreprise, prévoit de quitter ses fonctions à temps plein le 31 mars 2024, après plus de trois décennies passées à diriger les efforts de vente et de marketing de l'entreprise à l'échelle mondiale. Justin Callahan, actuel président de la société pour l'Amérique du Nord et l'Europe, a été nommé au poste de vice-président des ventes et du marketing à compter du 1er avril 2024.

La société ajoute également quatre nouveaux rôles à l'équipe de direction afin de s'assurer que l'entreprise est correctement structurée pour la croissance future. Les changements suivants sont effectifs à partir du 1er avril 2024 : - Paul Shearer prend sa retraite en tant que premier vice-président des ventes et du marketing et passe à un nouveau rôle de conseiller auprès de la haute direction à temps partiel. Justin Callahan est nommé au poste de vice-président des ventes et du marketing.

Andy Niccol a été nommé au poste de directeur des opérations et a rejoint l'équipe de direction. Malena Ortiz a rejoint l'équipe de direction en tant que directrice générale des opérations au Mexique. Desh Edirisuriya rejoint l'équipe de direction en tant que directeur général des opérations en Nouvelle-Zélande.

Raelene Leonard rejoint l'équipe de direction en tant que directrice juridique et secrétaire générale. Retraite de Paul Shearer en tant que premier vice-président des ventes et du marketing et nomination de Justin Callahan Paul Shearer, qui travaille pour l'entreprise depuis plus de 33 ans, quittera son poste de premier vice-président des ventes et du marketing à la fin de l'exercice financier 2024. Paul restera dans l'entreprise en tant que conseiller à temps partiel pendant les deux prochaines années, afin d'apporter une contribution stratégique à l'équipe de direction et d'encadrer les responsables des ventes.

Justin Callahan, actuellement président pour l'Amérique du Nord et l'Europe, occupera le poste de vice-président des ventes et du marketing et rejoindra l'équipe de direction. Justin a commencé à travailler en Australie en 1988 et dirige les activités de la société aux États-Unis depuis 1996. Il restera basé à Irvine, en Californie.

Andy Niccol, actuellement directeur général de l'humidification respiratoire, rejoindra l'équipe de direction au poste nouvellement créé de directeur des opérations. Andy a occupé divers postes depuis qu'il a rejoint la société en 2001, dans les domaines de la recherche et du développement, des ventes et des partenariats avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) au niveau mondial. Malena Ortiz, directrice générale des opérations au Mexique, Desh Edirisuriya, directeur général des opérations en Nouvelle-Zélande, et Raelene Leonard, conseillère juridique et secrétaire de la société, rejoignent Andy en tant que nouveaux membres de l'équipe de direction.

Malena a rejoint Fisher & Paykel Healthcare il y a plus de 12 ans, alors que l'entreprise en était aux premiers stades de l'établissement de sa présence manufacturière au Mexique, et a supervisé l'expansion rapide des opérations à Tijuana. Desh travaille chez Fisher & Paykel Healthcare depuis plus de 23 ans et a dirigé la réponse de l'entreprise au COVID-19. Il a joué un rôle déterminant dans l'instauration d'une culture d'amélioration continue dans l'ensemble de l'organisation.

Raelene travaille chez Fisher & Paykel Healthcare depuis huit ans et possède une expérience juridique significative acquise en Asie-Pacifique et en Europe avant de rejoindre l'entreprise. À compter du 1er avril 2024, Paul Shearer cessera d'être un cadre supérieur de l'entreprise et Justin Callahan et Andy Niccol deviendront des cadres supérieurs de l'entreprise, aux fins des règles de cotation de la NZX.