Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes destinés aux soins respiratoires aigus et chroniques, à la chirurgie et au traitement de l'apnée obstructive du sommeil. L'entreprise fournit des produits et des systèmes médicaux destinés aux hôpitaux et aux soins à domicile. Son groupe de produits hospitaliers comprend des produits utilisés pour la ventilation invasive, la ventilation non invasive, la thérapie nasale à haut débit, l'anesthésie et la chirurgie ouverte et laparoscopique. Sa gamme de produits pour les soins à domicile comprend des appareils et des systèmes utilisés pour traiter l'apnée obstructive du sommeil (AOS) et fournir une assistance respiratoire à domicile, notamment des masques de traitement par pression positive continue (PPC) ainsi que des générateurs de débit, des interfaces et des technologies de gestion des données. Les produits de la société sont vendus dans plus de 120 pays. Elle est présente au Canada, aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, au Costa Rica, au Royaume-Uni, en Suisse, en Inde et dans d'autres pays.

