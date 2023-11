Fiske plc est une société indépendante d'investissement et de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société et de ses filiales est la fourniture d'intermédiation financière, qui consiste en des services de courtage en valeurs mobilières pour des clients privés et institutionnels, et en la gestion d'investissements pour des clients privés. Elle propose ses services aux particuliers, aux conseillers professionnels, aux entreprises et aux fiducies. Elle gère également le fonds d'actions Ocean. La société propose trois niveaux de services aux particuliers : discrétionnaire, lorsque le portefeuille est géré par les gestionnaires d'investissement de la société ; gestion conseillée, lorsque les conseillers en investissement de la société fournissent aux clients des conseils relatifs à leurs portefeuilles, et exécution seule, lorsque les clients souhaitent traiter mais ne reçoivent pas de conseils d'investissement. Elle propose également des services supplémentaires, dont des services de courtage en bourse, y compris des comptes d'épargne individuels (ISA), des pensions personnelles auto-investies (SIPP) et des petits régimes auto-administrés (SSAS).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds