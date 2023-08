Les actions du constructeur vietnamien de voitures électriques VinFast ont chuté pour la deuxième séance consécutive jeudi, abandonnant une partie des gains obtenus lors de la montée en flèche de ses débuts à Wall Street, qui avait éclipsé la valeur de marché de Ford et de General Motors.

Ses actions ont chuté de 16 % dans les premiers échanges après avoir perdu 19 % lors de la séance précédente, alors que l'entreprise déficitaire fait face à un objectif annuel ambitieux fixé par son fondateur Pham Nhat Vuong : vendre 50 000 VE, soit plus du double des ventes réalisées jusqu'à présent cette année.

VinFast a atteint une valorisation impressionnante de 85 milliards de dollars lors de son premier jour de cotation mardi. Ce montant est plus de trois fois supérieur à celui de la fusion avec Black Spade Acquisition, une société dont les comptes sont vierges, ce qui en fait la plus grosse opération de fusion et d'acquisition de l'année dans la région Asie-Pacifique.

Le constructeur automobile a également eu du mal à retenir ses cadres supérieurs et à leur offrir une rémunération sous forme d'actions, alors qu'il cherche à passer à un nouveau "modèle hybride" pour ses ventes, en faisant appel à des distributeurs et à des concessionnaires pour les marchés d'outre-mer.

Les actions d'autres entreprises de véhicules électriques, dont Lucid et Fisker, qui ont été cotées en bourse dans le cadre d'opérations en blanc, ont également chuté depuis leurs débuts.

Le fondateur de VinFast contrôlant 99 % de l'entreprise, le minuscule flottant de l'action est susceptible de connaître une plus grande volatilité. Par ailleurs, la valorisation élevée de l'entreprise pourrait être menacée, car elle cherche à lever davantage de capitaux au cours des 18 prochains mois. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)