Fisker Inc. met au point un modèle commercial d'automobile allégé en actifs, basé sur la technologie, pour l'industrie automobile. La société se concentre également sur le développement de véhicules électriques écologiques. Son segment comprend le segment des espaces blancs, le segment de valeur et le segment haut de gamme conservateur. L'entreprise propose le système Fisker Flexible Platform Agnostic Design (FF-PAD) qui permet de concevoir et de développer un véhicule à partir d'une plateforme de VE.

Secteur Fabricants de voitures et camions