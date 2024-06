Fisker Inc. a mis au point un modèle d'entreprise automobile basé sur la technologie et ne nécessitant pas de capitaux. Elle se concentre sur le développement de véhicules, l'expérience client, les ventes et le service après-vente. Elle conçoit et développe des véhicules électriques. Son système FF-PAD (Fisker Flexible Platform Agnostic Design) est un processus propriétaire qui permet d'adapter le développement et la conception d'un véhicule à n'importe quelle plateforme de VE dans un segment de taille spécifique. Le processus se concentre sur la sélection des spécifications industrielles du véhicule et sur l'adaptation de la conception aux points durs cruciaux d'une plateforme de VE et d'une fabrication externalisée afin de réduire les coûts de développement et les délais de mise sur le marché. Le segment des véhicules électriques comprend le segment de l'espace blanc, le segment de la valeur et le segment du haut de gamme conservateur. Elle commercialise et vend ses véhicules directement aux clients en utilisant ses propres plateformes numériques, notamment l'application My Fisker et le site web. Le processus FF-PAD est agnostique en matière de matériel, ce qui lui permettra de collaborer avec de multiples fournisseurs pour le développement de nouvelles plateformes EV avancées.

Secteur Fabricants de voitures et camions