Fisker Inc. est en train de mettre au point un modèle commercial pour l'industrie automobile basé sur la technologie et l'allègement des actifs. L'entreprise se concentre sur le développement de véhicules, les ventes et les services. Elle conçoit et développe des véhicules électriques. La conception Fisker Flexible Platform Agnostic Design (FF-PAD) de la société est un processus qui permet d'adapter la conception et le développement d'un véhicule à n'importe quelle plateforme de véhicule électrique dans un segment de taille spécifique. Ses segments comprennent le segment White space, le segment Value et le segment Conservative premium. La société a l'intention de proposer à ses clients une assurance tierce partie contre certains risques, notamment la responsabilité civile automobile et les dommages physiques, la responsabilité civile générale et la responsabilité du fait des produits. La société a l'intention de commercialiser et de vendre ses véhicules directement aux clients en utilisant ses plateformes numériques, y compris l'application Flexee et le site Web. La société n'a pas généré de revenus.

Secteur Fabricants de voitures et camions